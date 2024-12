Che diamine di lavoro fanno i McCallister per avere una casa così bella in Mamma ho perso l’aereo

Leggi su Open.online

Da anni è un interrogativo che attanaglia i fan: comea permettersi unaenorme e ben arredata nei sobborghi di Chicago, con tanto di vacanze natalizie a Parigi per l’intera famiglia? Finalmente, Chris Columbus, regista del film «ho», ha risposto alla domanda durante il podcast Awards Chatter di The Hollywood Reporter. «All’epoca, John Hughes e io ne parlammo e decidemmo quali fossero i loro lavori», ha raccontato Columbus. «Kate, interpretata da Catherine O’Hara, era una stilista di successo, come suggeriscono i manichini nel seminterrato», ha rivelato. Una risposta che aggiunge un tocco di glamour alla già fascinosa figura materna di Kate, sempre impeccabile e organizzata, anche nelle situazioni più caotiche.Cosa faceva il padreE Peter, il papà di Kevin? Qui la questione si fa meno chiara.