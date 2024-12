Lettera43.it - Musica, le nuove stelle su cui scommettere nel 2025

Leggi su Lettera43.it

L’anno nuovo è alle porte e spontanea sorge la domanda: chi sarà la prossima fulgente stella nel firmamentole italiano? Parliamo di fulgente stella non annunciata dall’arrivo dei Re Magi, tanto per essere chiari. Perché star qui ora a fare i nomi di Olly o di Angelina Mango, per dire due giovanissimi, dopo che hanno dominato per qualche settimana le classifiche nel 2024 sarebbe voler vincere facile, predire il già detto. Proviamo invece a praticare lo sport di indicare l’imponderabile, come fossimo dei Paolo Fox che per una volta ci azzeccano davvero.Ilsarà ancora segnato dai grandi live: occhio a La Prima Estate festivalIlsarà ancora una volta l’anno dei grandi eventi dal vivo, e fin qui niente di così clamorosamente profetico. È dalla fine del Covid che la filierale sta puntando tutto sui live, gli stadi, le grandi arene, sperando prima o poi di mettere in piedi qualcosa di paragonabile ai grandi festival che spingono anche tanti italiani a prendere l’aereo per andare a godersi un weekend dialtrove.