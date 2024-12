Ilgiorno.it - Maurizio Mazzeo morto schiacciato dal mezzo Amsa, cordoglio e rabbia a Milano

– Sgomento eper la morte di, l’operatoredi 52 annidal camion della raccolta rifiuti la Vigilia di Natale, nella sede di via Zama dell’Azienda milanese servizi ambientale. Un uomo di 55 anni è deceduto ain un impianto dell', la società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani della città, 24 dicembre 2024. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio sarebbe rimastotra il suo camion e un'autovettura. Sul posto, in via Zama, ci sono i soccorritori del 118, la Polizia di Stato e i vigili del fuoco di. VIGILI DEL FUOCO +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++ L’ennesimo infortunio sul lavoro, l’ennesima morte bianca che si aggiunge a una lista in triste e costante aggiornamento.