I videogiochi al museo come reperti della preistoria | ecco cosa finisce in mostra

A Roma c'è und'arte che non ospita quadri, statue, stampe o libri antichi. L'allestimento del Gamm è interamente dedicato aiforma d'arte, cultura e ancheopera creativa, sociale, commerciale, che costituisce una parte importantestoria contemporanea. Il Gamm, recentemente inaugurato in via delle Terme di Diocleziano, tra la stazione Termini e piazzaRepubblica, è il Game Museum, spazio divulgativo di 700 metri quadrati, suddiviso in due piani e tre aree tematiche, che permette di conoscere una realtà sempre più rilevante non solo per lo svago, ma anche per lo studio, il lavoro. I, un tempo additatidistrazione, oggi sono un'opportunità professionale, con percorsi di studi dedicati in varie università. Perché l'industria videoludica è tra le più ricche e prospere al mondo.