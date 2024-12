Justcalcio.com - Corriere dello Sport – il triangolo di mercato con Yildiz e Fagioli

2024-12-19 09:41:00 Il:Tonali,e il difensore: le strategie della JuveLe richieste di Motta per gennaio sono note: un difensore di livello al posto del lungodegente Bremer e una mezzala più dinamica di quelle attualmente in rosa. Così la Juve sta valutando l’idea Tonali, che ieri ha segnato una splendida doppietta – a proposito di saper fare tante cose – contro il Brentford in coppa di lega inglese. Per la Juve sarebbe un’operazione da 55 milioni di euro finanziabile non solo con la cessione di(ormai in uscita) ma anche con quella decisamente più clamorosa di. Fin qui il turco non è mai stato ufficialmente in vendita. Raccogliendo un bel gruzzolo, però, potrebbero esserci le risorse pure per l’affare Antonio Silva in difesa o per coprire, ad esempio, lo stipendio onerosissimo di Skriniar, in uscita dal Psg.