Lettera43.it - Santa Tracker, come seguire il viaggio di Babbo Natale in diretta

È finalmente attivo il tradizionale, servizio che permette diin tempo reale e da tutto il mondo ildiper distribuire i doni. Tramite il sito e un’app dedicati, disponibili in nove lingue tra cui l’italiano, grandi e piccini possono tenere d’occhio la slitta e sapere quanto manca al passaggio nella propria città divertendosi con una serie di giochi interattivi per tutta la famiglia. Il sistema radar è messo a punto dal Comando di difesa aerospaziale per il Nord America o Norad, organizzazione congiunta fra Canada e Stati Uniti per il monitoraggio globale e la difesa dello spazio, ed è nato per errore nel 1955. C’è anche una versione di Google, che include un conto alla rovescia e aggiornamenti sul numero di regali consegnati e la posizione della slitta.