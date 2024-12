Dilei.it - Kendall Jenner, le decorazioni natalizie all’insegna del vintage e del lusso

Tutti amano il Natale. Anche le top model. Non fa eccezioneche, in vista delle festività invernali, ha addobbato la sua abitazione con sontuosedal saporee rustico. Una vera gioia per gli occhi, che l’indossatrice ha condiviso con i suoi fan postando diversi scatti sui social.LediLa famiglia Kardashian-non ha mai negato di avere una vera e propria passione per il Natale. Se in passato erano state mamma Kris e Kim Kardashian a condividere le proprie, quest’anno è stataa postare sui social alcuni scatti della sua abitazione da 10 milioni di euro, che ha addobbato in modo piuttosto originale. La modella, 29 anni, ha fatto le cose in grande: la casa presenta due enormi alberi di Natale, luci in grande quantità, molti ornamentie cimeli di famiglia carichi di significato, ereditati da sua madre.