Dalla Cina a Taiwan. Il nuovo budget del Pentagono ridisegna la strategia Usa

Dall’aumento dei militari per le Forze armate a previsioni precise per aumentare la deterrenza nell’Indo-Pacifico per assicurare la difesa di. Sono solo alcuni dei capitoli trattati dalBilancio della Difesa degli Stati Uniti, firmato dal presidente uscente Joe Biden, per un totale di 895 miliardi di dollari per il 2025, un aumento di un punto percentuale rispetto a quello scorso. Il National Defense Authorization Act, la legge che dispone ilper il, è stato approvato con il sostegno bipartisan in entrambe le camere dopo mesi di negoziati, nonostante alcune previsioni sulla promozione della diversità e dell’inclusione nelle forze militari a stelle e strisce che hanno causato uno scontro anche piuttosto duro tra democratici e repubblicani.Neldocumento è previsto anche un aumento de quali il 15% nello stipendio dei militari di truppa, in particolare per quanto riguarda i primi quattro gradi della gerarchia militare statunitense (soldati e graduati), una misura sostenuta da entrambe le forze politiche per combattere gli effetti che l’inflazione stava avendo sul benessere dei militari, anche di fronte alla competizione del settore privato.