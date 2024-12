Iodonna.it - Cosa vuol dire essere l'amante a Natale? Come approfittare delle feste per fare il punto della propria situazione

Può succedere di ritrovarsi in unasentimentale sbilanciata, dove per esempio l’altra persona è già impegnata e si è relegate al ruolo di, ma anche per esempio le vacanze estive, è il momento in cui ci si sente maggiormente soli perché non solo non lo si trascorre con la persona che si ama, ma anzi ci si sente trascurati e messi da parte. Fondamentale è quindi imparare a vivere questo tipo di relazione senza aspettare costantemente l’altra persona.e tristezza:contrastare solitudine e malinconia a fine anno X Leggi anche › Solo Spa: il lusso di un weekend in totale, beata, solitudineun’e sentirsi solePer chi si trova nella posizione di, ile lein generale non sono un momento felice.