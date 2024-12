Ascolti tv lunedì 23 dicembre ‘Cena di Natale’ vince con il 205% di share

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera condi, il programma tra cucina e musica condotto da Antonella Clerici che ha ottenuto 3.273.000 telespettatori pari al 20,5% di. Secondo gradino del podio per Canale 5 con ‘Grande Fratello’ visto da 2.055.000 telespettatori (del 16,3%). Terzo posto per Rai2 con il film ‘Mulan’, che ha totalizzato 1.702.000 telespettatori (del 9,6%). Fuori dal podio su Italia1 ‘Attacco al Potere – Paris Has Fallen’ ha raggiunto 993.000 telespettatori raggiungendo unodel 5,4% mentre su Rai3 il film ‘Il nome della rosa’ è stato visto da 910.000 telespettatori (5,2%). Su La7 ‘La Torre di Babele’ è stata seguita da 840.000 telespettatori ottenendo unodel 4,4% mentre su Retequattro ‘Quarta Repubblica’ ha interessato 720.