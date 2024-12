Ilrestodelcarlino.it - Allerta meteo nelle Marche, raffiche di vento e alberi caduti. Tormenta di neve sui Sibillini

Ancona, 24 dicembre 2024 - Continuano le fortidisulle, dove il maltempo imperversa da ieri in tutte le province, ma soprattutto nella parte centrale e meridionale della regione. I vigili del fuoco stanno lavorando ininterrottamente da ieri per fare fronte alle continue richieste di inter. Dopo la tragedia sfiorata a Falconara (Ancona) per la caduta di un grosso pino su un palazzo, l’resta alta.disui monti(Ascoli Piceno), chiusi gli impianti di risalita delle piste per evitare il rischio incidenti per i vacanzieri arrivati in zona per trascorrere le feste di Natale e Capodanno. Almeno 350 interventi L'ondata di maltempo non si ferma, sono ancora numerosi gli interventi in corso e molte le richieste in coda ai centralini del 115.