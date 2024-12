Wanda Nara ha tradito Mauro Icardi | arriva l’incredibile rivelazione

Leggi su Sportface.it

Il matrimonio trainizia ad assomigliare sempre di più ad una vera e propria soap opera in pieno stile Beautiful. La coppia, che per anni ha avuto le prime pagine delle copertine di calcio e di gossip, ha ufficialmente terminato la relazione dopo circa un decennio e due figlie, Francesca e Isabella, nate rispettivamente nel 2015 e nel 2016.Non è affatto un periodo semplice per l’attaccante argentino, che solo poche settimane fa ha riportato la rottura del legamento crociato che gli ha fatto chiudere in anticipo la sua stagione con la maglia del Galatasaray. Stagione che non era iniziata affatto male, con l’infortunio capitato in un periodo in cui il feeling con Victor Osimhen stava iniziando a sbocciare, come dimostrato dallo stesso nigeriano subito dopo l’infortunio del compagno.