Teodora Olivia Martinez e quella frecciatina social dopo l’inaspettata eliminazione da Amici 24

Nel corso dell’ultima puntata del pomeridiano di24 (QUI il resoconto), la ballerinaè stata definitivamente eliminata.L’ormai ex allieva di Deborah Lettieri, durante l’appuntamento pomeridiano andato in onda ieri 22 dicembre,ha affrontato due sfide. La prima l’ha vinta: la coreografa Maura Paparo, in qualità di giudice, ha premiato la ballerina per aver dimostrato una buona padronanza del palco. La seconda sfida, lanciata dal coach Emanuel Lo – che consideravala più debole della classe di ballo – l’ha persa. Il giudice Marcello Sacchetta ha preferito la sfidante di, Giorgia. Dunque la ballerina sud americana ha dovuto lasciare la scuola di.La suaha colto di sorpresa i telespettatori e gli allievi del talent show di Maria De Filippi.