Rapporto Territori 2024 | ecco i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 in Regioni Province e Città metropolitane

Riproponiamo il testo di Elis Viettone della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito ASviS il 16 dicembreTempo di lettura: 2 minesaminate in relazione ai 17 Goal di sviluppo sostenibile. Già dal 2020, l’ASviS pubblica accanto alannuale, presentato il 17 ottobre, il, un’analisi puntuale delle realtà locali italiane per monitorare nel dettaglio i ritardi e gli avanzamenti, sulla base di 100 indicatori elaborati dall’Area ricerca ASviS. Il documento, presentato il 13 dicembre al Cnel, è anche uno strumento utile a supportare le amministrazioni locali nel decidere come porre rimedio ai numerosi fattori che frenano lo sviluppo sostenibile in Italia.