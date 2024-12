Linkiesta.it - Pandoro o panettone? A Genova la tradizione del Natale si chiama Pandolce

Secondo lo storico ligure Luigi Augusto Cervetto il dessert più importante dei genovesi deve le sue origini alla Persia, quell’Oriente con cui la Superba commerciava sin dai tempi delle crociate, quel mondo arabo da cui scoprì e perfezionò le migliori tecniche per la canditura e la confetteria che permisero di creare maestranze e corporazioni famose in tutta Europa.Così come lagenovese vuole che il dolce sia portato in tavola dal più piccolo della famiglia, la paska persiana (pane dolce ricco di uvetta sultanina, frutta secca e miele) veniva offerta al re dal suddito più giovane la notte dell’ultimo dell’anno.Nel Cinquecento, l’ammiraglio Andrea Doria indisse un concorso fra i pasticcieri locali, per creare un dolce che rappresentasse la ricchezza e il prestigio della Repubblica.