Milan Mancini rompe il silenzio | Non sono stato contattato da alcuna squadra

Roberto, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana e recentemente accoanche al, ha concesso un’intervista al Tg1, durante la quale ha parlato del suo addio all’Italia e di altre tematiche legate alla sua carriera. Sulla sua esperienza da CT,ha dichiarato: «Allenare la Nazionale è la cosa più bella. Forse non ci siamo capiti, magari èun momento di difficoltà». Quando gli èchiesto a chi si riferisse con questa affermazione, l’ex CT ha risposto senza esitazioni: «Sì, mi riferisco a Gravina». Sul tema delle critiche legate al presunto interesse economico dietro la sua scelta di lasciare l’Italia,ha replicato con fermezza: «La mia storia parla per me. Chi non conosce i fatti dovrebbe andare a rileggerseli prima di parlare». Infine, alla domanda se fosseda qualche club, incluso ilha chiarito: «Nonda».