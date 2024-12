Pianetamilan.it - Cocirio (CFO Milan): “Io e Furlani siamo novellini nei ruoli che svolgiamo”

La rinomata Harvard Business School ha pubblicato un documento di 24 pagine dedicato al caso AC, analizzando nel dettaglio il percorso intrapreso dal club con l’arrivo di Gerry Cardinale e della proprietà RedBird. Il testo approfondisce il progetto gestionale e sportivo, raccogliendo le opinioni di alcune figure chiave della società rossonera. Di particolare interesse anche l’intervento di Stefano, Chief Financial Officer, che ha illustrato le strategie economiche e finanziarie alla base del progettoista. Ecco, di seguito, le sue parole: Su Yonghong Li: "Gli abbiamo prestato 300 milioni di euro nell'aprile 2017. Li Yonghong ha portato il suo team dirigenziale nel club e ha speso quasi 200 milioni di euro per i giocatori in un'estate. C'erano grandi aspettative, ma la squadra non è riuscita a dare il massimo.