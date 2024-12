Ildifforme.it - Al via oggi nuovo vertice sull’Albania, Meloni: “La Cassazione ci ha dato ragione”

Russia, Usa e Open Arms, questi sono gli argomenti affrontati dal Presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa in Lapponia, dove è giunta per prendere parte alNord-Sud incentrato sui temi della sicurezza e dell'immigrazione; il Presidente del Consiglio ha annunciato l'apertura di un tavolo per trattare del protocollo Italia-Albania e comprendere in che modo riattivarloL'articolo Al via: “Laci ha” proviene da Il Difforme.