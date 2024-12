Sport.quotidiano.net - Viali: "Certi errori sono inaccettabili"

"Stavolta non ho voglia di fare discorsi tecnici o tattici: questa era una gara da non perdere e". È scuro in volto mister William. Non potrebbe essere altrimenti. "Mi riferisco aglicommessi tra il primo gol subito e il secondo: non possiamo sbagliare certe cose. Penso che nel primo tempo ci fossero i presupposti per vincere e nell’intervallo ho detto ai ragazzi che ci stavamo accontentando, quando, invece, dovevamo spingere per provare a segnare. Poi ecco che si spegne la luce all’improvviso: lancio di 60 metri e gol preso. Ho poco da dire, poche spiegazioni". Il secondo gol è arrivato subito dopo il triplo cambio fatto per cercare una scintilla. "Sì, sembra fatto apposta. Siamo andati in confusione, è difficile da spiegare". Il mister individua così il problema.