Scomparso ormai tra giorni; Claudio 54 anni potrebbe essere in difficoltà | l’appello dei familiari Ricerche in tutto il Lazio

a Roma il 7 aprile: si cercaSciréÈlo scorso 7 aprile, nel pomeriggio,Sciré, un uomo di 54residente a Roma, nella zona Prenestina. Si è allontanato a piedi dalla propria abitazione e da allora non ha più dato notizie di sé. La famiglia è molto preoccupata, e si teme possa trovarsi in una situazione di.I dettagli utili per il riconoscimentoAl momento della scomparsa,indossava una giacca smanicata nera della Colmar, pantaloni della tuta neri e scarpe nere. È alto 1,75 metri, ha corporatura esile, capelli rasati, occhi neri e carnagione olivastra.dell’associazione PenelopeLa scomparsa è stata segnalata anche dall’Associazione Penelope Onlus, che si occupa del supporto aidi persone scomparse.