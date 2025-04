Ilrestodelcarlino.it - Donna cade dal balcone di casa, ma è giallo sulla morte. Indaga la polizia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 10 aprile 2025 –di unadi 47 anni. Martedì nel tardo pomeriggio, in via Tolstoj, zona Barca, è stato ritrovato il suo corpo sotto ildella palazzina dove abitava con il compagno. Un volo dal terzo piano che non le ha lasciato scampo. E adesso lasta lavorando per capire se sia stata lei a lanciarsi di sotto, se si sia trattato di un tragico incidente. O se qualcuno l’abbia spinta giù. Un sospetto ingombrante, su cui gli investigatori della Squadra mobile stanno lavorando. "Non posso credere che non ci sia più. L’ho vista felice anche l’altra mattina”, racconta una vicina. Lo sgomento tra tutti i residenti è alto, anche perché l’appartamento in cui viveva, martedì sera, è stato posto sotto sequestro. Dalla strada si vedono i sigilli della Procura, dove è stato aperto un fascicolo per districare questa matassa di dolore, conclusasi con ladi una