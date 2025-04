Il Papa come nessuno l' ha mai visto | Video

Papa Francesco sorprende tutti. Dopo le dimissioni dal lungo ricovero in ospedale, Bergoglio si è presentato per la prima volta "in borghese". È accaduto nella basilica di San Pietro, dove il Pontefice è stato immortalato con addosso pantaloni scuri e senza abito talare, spinto sulla carrozzina dall'infermiere personale Massimiliano Strappetti. Il Pontefice è apparso sorridente e di buon umore, segno che sia in ripresa dopo un periodo difficile. "Il Papa è passato per la Porta della Preghiera e poi si è recato all'Altare della Cattedra e infine alla tomba di San Pio X per pregare. Alla fine ha salutato un po' di gente, per quello che poteva", racconta ai media vaticani monsignor Valerio Di Palma, canonico di San Pietro. Nessuna parola da parte di Francesco, ma solo gesti di vicinanza e affetto verso coloro che si è trovato davanti.

