Ilaria Sula, Mark Samson mentì sull'università: aveva dato un solo esame

, reo confesso del femminicidio di, ha mentito sulla sua carriera universitaria.chiesto il ritiro dal piano di studiMentre i genitori del 23enne e la ex fidanzata,, sapevano che era prossimo alla laurea in architettura, in realtà il giovaneunchiesto il ritiro dal piano di studi. E’ quando sarebbe emerso, secondo quanto apprende LaPresse, dalle indagini sul libretto universitario elettronico acquisito dagli investigatori che indagano.ha ucciso la studentessa 22enne il 26 marzo scorso in un appartamento di via Homs, a Roma. La gip, nelle 11 pagine in cui ha notificato l’arresto del ragazzo, ha affermato che “ciò che colpisce è il suo atteggiamento di forte autocontrollo e lucidità, in particolar modo nella fase successiva all’omicidio di