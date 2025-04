Amica.it - Raccolti disordinati e chignon: gli hairstyle dei Fashion Trust US Awards

Leggi su Amica.it

Archiviata la stagione dei premi cinematografici a Hollywood, ad aprile arriva uno degli appuntamenti più importanti per il mondo della moda, che anticipa il Met Gala: iUS, l’evento benefico che premia gli stilisti emergenti. E quest’anno le star hanno dato il meglio quanto a beauty look, soprattutto per quanto riguarda le acconciature, confermando che non c’è niente di più raffinato di un raccolto per distinguersi in occasioni speciali.Le acconciature deiUSVisto che la primavera è ormai iniziata, e con essa la stagione delle cerimonie, le acconciature deiUSsono un’ottima fonte d’ispirazione. Kate Hudson, per esempio, era una visione in abito bianco con coda a sirena, e ha optato per unoalto cui ha abbinato orecchini chandelier extra luminosi.