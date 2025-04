Le formazioni confermate come Cole Palmer ritorna come una delle cinque modifiche

modifiche al lato che ha vinto 2-1 a Gornik Zabrze nel fine settimana. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-10 17:55:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Il Chelsea si dirige verso la Polonia stasera cercando di rivendicare un vantaggio di prima gamma nei quarti di finale della Lega Conference contro Legia Warsaw.I Blues sono ancora in conflitto per qualificarsi per la Champions League della prossima stagione attraverso la loro posizione in campionato, ma Enzo Maresca sa che la sua posizione a Stamford Bridge sarebbe migliorata in modo significativo conquistando un trofeo europeo.Il Chelsea ha pareggiato 0-0 a Brentford domenica, ma dovrebbe essere troppo forte per una squadra di Legia che ha vinto solo uno dei loro ultimi quattro nell’Ekstraklasa domestico.News Team Team NewsIl boss della Legia Goncalo Feio ha apportato dueal lato che ha vinto 2-1 a Gornik Zabrze nel fine settimana.

Manchester City-Chelsea, probabili formazioni: torna Bernardo Silva, certezza Palmer. Tottenham-Chelsea, le probabili formazioni: Son verso la panchina, Maresca conferma i suoi. Inghilterra - Slovenia (0-0) Europei 2024. FINALE Inghilterra-Slovacchia 2-1 ai supplementari. Bellingham e Kane firmano il miracolo quarti. La Spagna è campione d'Europa: Inghilterra sconfitta 2-1, decisivo Oyarzabal. Re Carlo a Southgate: «?Resta a. Chelsea-West Ham, le formazioni ufficiali: guidano l’attacco Jackson e Bowen. Ne parlano su altre fonti

Arsenal-Chelsea, le formazioni ufficiali: Calafiori out, Maresca senza Cole Palmer - Ecco svelate le formazioni ufficiali per il match più ... Forest e distanziare il City in un colpo solo. Assente invece Cole Palmer. Arsenal (4-3-3): Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly ... (tuttomercatoweb.com)

Chelsea, c'è il Tottenham. Maresca annuncia: "Cole Palmer è tornato, sta bene" - È tempo di Premier League. Cominciato ieri il trentesimo turno, il Chelsea chiuderà in bellezza con il match di cartello contro il Tottenham. (tuttomercatoweb.com)

Chelsea, Cole Palmer e Noni Madueke tornano ad allenarsi - Visualizzazioni: 1 Cole Palmer e Noni Madueke tornano ad allenarsi con il Chelsea: buone notizie per i Blues in vista dei prossimi impegni stagionali. Il ritorno in campo di Palmer e Madueke Il Chelse ... (calciostyle.it)