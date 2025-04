F1 Lewis Hamilton | Avremo un aggiornamento in Bahrain

Bahrain con nuovi "pezzi" da introdurre sulla SF-25. Nelle prime tre apparizioni di questo campionato è un eufemismo parlare di risultati deludenti della scuderia di Maranello.Con l'eccezione della vittoria nella Sprint Race a Shanghai (Cina), la Rossa ha raccolto poco e proprio in Cina ha dovuto prendere atto di una poco gratificante doppia squalifica delle proprie vetture. Problemi di prestazione e anche di gestione tecnica delle macchine, legati alla criticità con le altezze da terra, da associare a un retrotreno troppo "morbido".Ed ecco che a dare un'indicazione chiara a riguardo è stato proprio Hamilton nell'appuntamento con la stampa a Sakhir: "Questo fine settimana abbiamo un aggiornamento, quindi sono entusiasta: dovremmo avere un po' più di deportanza.

