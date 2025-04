Unlimitednews.it - Bosio “Non c’è strumento aggregante come lo sport”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “L’obiettivo più importante per il prossimo quadriennio, che potrebbe sembrare minimo, è mantenere quello che abbiamo fatto in questi 80 anni di storia, rilanciando il CSI per il futuro, continuando a svolgere quel servizio che abbiamo reso alle parrocchie, agli oratori, alla comunità a cui ci rivolgiamo, ma soprattutto ai più giovani, ai ragazzi che hanno fatto attività col CSI negli anni. Abbiamo l’ambizione di pensare di continuare a fare questo servizio, attualizzandolo naturalmente nel tempo in cui viviamo”. Vittorio, presidente nazionale del Centroivo Italiano, ha le idee chiare sulla sua mission, avendo da poco ottenuto il terzo mandato alla guida del CSI. Quanto sia importante una visione cristiana delloe dell’uomo per formare quelli che saranno i dirigenti del futuro è presto detto: “Loè unobellissimo che aggrega tutti e serve soprattutto per dare una visione dell’uomo, che è anche cristiano, e proprio perché tale capace di accogliere tutti – sottolineain un’intervista nella sede romana dell’Italpress – Credo che losia ancora oggi unodi educazione e di aggregazione che per i ragazzi non ha paragone.