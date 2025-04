Foggiatoday.it - Assalto da film a un portavalori: catturato 32enne di Apricena, si era dileguato dopo la condanna

Leggi su Foggiatoday.it

Undiricercato da sette mesi per un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Modena per rapina aggravata e ricettazione è statoa Pietraferrazzana in provincia di Chieti. Aveva commesso una rapina nel 2020 ai danni dell'istituto di vigilanza.