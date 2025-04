Juventusnews24.com - Juve Lecce, Tudor riparte dalle certezze sulle trequarti e pensa a una modifica sulle corsie esterne: le possibili scelte

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, Igorpotrebbe proporre solo una variante significativa per la sfida dell’Allianz Stadium. Panchina per questi due big!Sabato, 12 aprile 2025 le luci dell’Allianz Stadium si accenderanno per, sfida valevole per la 32^ giornata di Serie A. In vista di questa gara, che si giocherà alle 20:45, Igorsembra abbia già “battezzato” delle direttive.Secondo quanto asserito da Sport Mediaset, l’allenatore croato ripartirà da Kenan Yildiz e Nico Gonzalez sulla. Una piccola variazione la potremmo notarefasce. Rispetto alla sfida contro la Roma, Timothy Weah e Weston McKennie potrebbero scambiare il settore di competenza. Il numero 22 “traslocherebbe” a destra, mentre il 16 partirebbe sulla sinistra.Leggi suntusnews24.