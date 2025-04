Re Carlo e Camilla terminata la visita in Italia dei sovrani inglesi LIVE

Si è conclusa a Ravenna l'ultima tappa del viaggio in Italia dei sovrani britannici. Dopo avere concluso le loro visite separate - lui alla Basilica di San Vitale e al Mausoleo di Galla Placidia, lei a Palazzo Guiccioli, sede del Museo Byron - sono giunti in Municipio, a Ravenna, per un consiglio comunale straordinario e per ricordare, insieme al presidente della Repubblica Mattarella, l'80/o anniversario della Liberazione del Ravennate. Mercoledì a sorpresa sono stati anche da Papa Francesco

