Alla Juventus solo silenzi intanto il Napoli si muove nell’ombra | possibile colpo di scena

I colpi disono sempre dietro l’angolo in Italia. Questa volta, ad esser protagonista potrebbe essere ildi Antonio Conte. Nessuno si sarebbe mai aspettato una stagione come quella del. Il club azzurro, dopo un’annata di dimenticare, ha “assimilato” in pochissimo tempo i concetti di Antonio Conte. Quest’ultimo, è di natura un “vincente” e non a caso ancheCorte del Vesuvio sta sorprendendo tutti, anche quelli più scettici. Lo Scudetto dista soli tre punti, motivo per il quale è lecito credere al sogno., però, in Campania si pensa all’oggi ma anche al domani. Da qui, infatti, nascerebbe la volontà di dar vita ad un vero e propriodi.Conceicao in, Conceicao out: lariflette e aspettaNato il 14 dicembre 2002, precisamente a Coimbra, una città situata nel Portogallo centrale, Francisco Conceição ha il calcio nel DNA.