Intitolata a Piero Angela la scuola di via Anglesio

scuola dell’Infanzia di via Anglesio porta ora un nome speciale: Piero Angela. Un omaggio sentito della città al celebre giornalista e divulgatore scientifico torinese, scomparso nel 2022, che ha saputo avvicinare la scienza al grande pubblico attraverso il piccolo schermo. Da oggi, il suo nome accompagnerà le bambine e i bambini che varcheranno la . Intitolata a Piero Angela la scuola di via Anglesio L'Identità. Lidentita.it - Intitolata a Piero Angela la scuola di via Anglesio Leggi su Lidentita.it Ladell’Infanzia di viaporta ora un nome speciale:. Un omaggio sentito della città al celebre giornalista e divulgatore scientifico torinese, scomparso nel 2022, che ha saputo avvicinare la scienza al grande pubblico attraverso il piccolo schermo. Da oggi, il suo nome accompagnerà le bambine e i bambini che varcheranno la .ladi viaL'Identità.

Intitolata a Piero Angela la scuola di via Anglesio. L’ex scuola “Abbadia di Stura” intitolata a Piero Angela: emozioni e partecipazione. Intitolata a Piero Angela la scuola di via Anglesio. Una scuola intitolata a Piero Angela ma il figlio diserta la cerimonia. Una scuola nel nome della curiosità e della passione: l'Abbadia di Stura intitolata a Piero Angela. Una scuola intitolata a Piero Angela ma il figlio diserta la cerimonia. Ne parlano su altre fonti

Piero Angela, una scuola a suo nome a Torino. Inaugura Lo Russo, ma manca il figlio Alberto (è a fare da guida ai Reali d'Inghilterra) - Dopo il centro produzione Rai in via Verdi un nuovo omaggio al divulgatore piemontese in via Anglesio: «Un grande torinese che ha portato alto il nome della città» ... (torino.corriere.it)

Una scuola nel nome della curiosità e della passione: l'Abbadia di Stura intitolata a Piero Angela - Nel giorno del compleanno del figlio Alberto, la scuola primaria e dell'infanzia nel quartiere Barca viene dedicata al divulgatore torinese scomparso nel 2022 ... (torinoggi.it)

Viterbo, un centro ricerche intitolato a Piero Angela - Presentato questa mattina nel Comune di Viterbo, l'avanzamento dei lavori per la realizzazione del nuovo centro di ricerca che sorgerà nel quartiere artigianale viterbese, Il Poggino. Il progetto ... (ansa.it)