Tonfo per Wall Street: il Dow Jones perde il 2,72% a 39.500,34 punti, il Nasdaq cede il 4,01% a 16.440,65 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 3,32% a 5.273,83 punti. "I dazi Usa alla Cina sono in totale al 145%" Idazi di Donald Trump contro la Cina. Feedpress.me - Tonfo per Wall Street. Fonti della Casa Bianca: "I dazi Usa alla Cina sono al 145%" Leggi su Feedpress.me Altra giornata difficile per i listini americani in queste giorni convulsi in cui è scoppiata una vera e propria guerra commerciale globale.per: il Dow Jones perde il 2,72% a 39.500,34 punti, il Nasdaq cede il 4,01% a 16.440,65 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 3,32% a 5.273,83 punti. "IUsain totale al" Idi Donald Trump contro la

