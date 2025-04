Atletica | Fabbri e Weir in gara nel getto del peso in Botswana

Leggi su Sportface.it

Prende il via da Gaborone, capitale del, la stagione all’aperto di Leonardoe Zane. Dopo un inverno che ha lasciato l’amaro in bocca tra gli Europei indoor di Apeldoorn e i Mondiali indoor di Nanchino, i due pesisti azzurri tornano in pedana per il primo test agonistico outdoor all’estero. L’appuntamento è parte del periodo di preparazione in corso a Stellenbosch, in Sudafrica, dove resteranno in allenamento fino al 5 maggio.Il meeting, in programma sabato 12 aprile dalle ore 13.00 italiane, si inserisce nel prestigioso circuito del Continental Tour Gold, il secondo per importanza a livello mondiale. In pedana, insieme agli azzurri, ci saranno nomi di livello come l’arabo Mohammed Tolu (21.80 come record personale), i sudafricani Kyle Blignaut e Aiden Smith, il tedesco Eric Maihofer e il ceco Tadeas Prochazka.