Piazza Affari in forte rialzo | Ftse Mib guadagna il 473% dopo congelamento dazi Usa

forte rialzo Piazza Affari all'indomani del congelamento per 90 giorno dei dazi Usa annunciato dal presidente Donald Trump. L'indice Ftse Mib ha guadagnato il 4,73% a 34.277 punti, tra scambi fiume per 5,68 miliardi di euro di controvalore. Poca cosa comunque rispetto agli oltre 9,1 miliardi dello scorso 4 aprile e ai 9 miliardi della seduta successiva. Positivo l'intero paniere dei grandi titoli, in rialzo a 124,4 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 6 punti a quasi 3,82% e quello tedesco di 1,3 punti al 2,57%. Brillante Unicredit (+8,36%), regina del paniere, insieme al resto del comparto bancario sia in Italia sia in Europa. Sul trono anche Tim (+8,31%), che secondo gli analisti di Exane Bnp Paribas è destinata a fare meglio del listino (outperform).

Piazza Affari in forte rialzo: Ftse Mib guadagna il 4,73% dopo congelamento dazi Usa - Piazza Affari chiude in rialzo del 4,73% grazie al congelamento dei dazi Usa. Brillano Unicredit e Tim, bene il settore bancario. (msn.com)

Maxi rialzo per Piazza Affari in avvio - Alle ore 09.20 il FTSEMib guadagnava il 7,83% a 35.293 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in rialzo del 7,63%. Molto bene anche il FTSE Italia Mid Cap (+5,7%) e il FTSE Italia Star (+6,04%). (soldionline.it)

Piazza Affari apre in rialzo: bene Mediobanca, FinecoBank ed Eni - La stabilità del settore bancario e il recupero del prezzo del petrolio sostengono la performance del listino milanese. (it.benzinga.com)