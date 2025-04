Arezzonotizie.it - E' un Arezzo più leggero. Cosa ha portato Bucchi, cosa può succedere nel finale di stagione

Leggi su Arezzonotizie.it

LEGGEREZZA DELL'ESSERE - C'era una volta la farfalla sotto il bicchiere. La squadra in quarta marcia. Quella dolente sensazione di roba incompiuta. Oggi non è più così. A Pescara poteva anche finire 0-0 ma il ragionamento sarebbe stato lo stesso: l'gioca in un altro modo, ha uno spirito.