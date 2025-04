Brilla la Luna piena in Bilancia il 13 aprile 2025 | riflettiamo sul nostro rapporto con l’altro

aprile 2025 ci sarà la Luna piena nel segno della Bilancia: un momento per riflettere sull’equilibrio tra il nostro ego e l’espressione emotiva di chi abbiamo di fronte. Ariete, Bilancia, Cancro e Capricorno saranno i segni più toccati. Leggi su Fanpage.it Domenica 13ci sarà lanel segno della: un momento per riflettere sull’equilibrio tra ilego e l’espressione emotiva di chi abbiamo di fronte. Ariete,, Cancro e Capricorno saranno i segni più toccati.

