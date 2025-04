Consulenze spirituali a pagamento Il prete | Non lo sapevo

Feedpress.me - Consulenze spirituali a pagamento. Il prete: "Non lo sapevo" Leggi su Feedpress.me Avrebbe fissato una chiacchierata spirituale da 25 dollari, utilizzando la piattaforma americana "PrayForMe". A sua insaputa: «Pensavo che lo stessi facendo gratuitamente», si è infatti difeso don Luca De Muro, parroco della chiesa del Redentore nel quartiere Libertà di Bari. La vicenda è emersa da un servizio di "Fuori dal Coro", trasmissione di Rete4 condotta da Mario Giordano, sui preti italiani.

