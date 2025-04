Atp 1000 Montecarlo Musetti vince il derby con Berrettini e vola ai quarti di finale

Musetti il derby tutto azzurro con Matteo Berrettini negli ottavi di finale del "Rolex Monte-Carlo Masters" , primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro. Il tennista carrarino, testa di serie numero 13, si è imposto sul romano in due set, con il punteggio di 6-3 6-3. Per un posto. Feedpress.me - Atp 1000 Montecarlo, Musetti vince il derby con Berrettini e vola ai quarti di finale Leggi su Feedpress.me Va a Lorenzoiltutto azzurro con Matteonegli ottavi didel "Rolex Monte-Carlo Masters" , primo Masterssulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro. Il tennista carrarino, testa di serie numero 13, si è imposto sul romano in due set, con il punteggio di 6-3 6-3. Per un posto.

Tennis, Atp Montecarlo: Musetti 'vola' sulla terra rossa e Berrettini si arrende in due set - Musetti, arriva il primo acuto del 2025: Berrettini va ko in 2 set. Pronostici tennis oggi 10/4/2025: quote Atp Monte Carlo. Monte Carlo, Musetti batte Berrettini e vola ai quarti: il tabellone del torneo. A Monte Carlo tutto il glamour del tennis. Sorteggio Atp Montecarlo, Berrettini e Musetti dalla parte di Djokovic e Zverev. Tutti gli avversari degli italiani. Musetti soffre ma va agli ottavi: Lehecka ko. Ne parlano su altre fonti

Atp Montecarlo, il derby lo vince Musetti: Berrettini sconfitto in due set - Un'ottima prova di Lorenzo Musetti vale il derby azzurro contro Matteo Berrettini quest'oggi molto falloso e con problemi fisici: vittoria in due set, il carrarino raggiunge per la seconda volta in ca ... (msn.com)

Derby azzurro a Montecarlo, Musetti strappa il primo set a Berrettini 6-3 - A contendersi i quarti di finale del Master 1000 di Monaco, sono infatti Lorenzo Musetti (n. 16 Atp), classe 2003, e Matteo Berrettini (n.34 Atp), classe 1996. (ansa.it)

Berrettini-Musetti 0-1: diretta Atp di Montecarlo, gli ottavi di finale. Dove vederla in tv e streaming, precedenti - Matteo Berrettini contro Lorenzo Musetti, due italiani agli ottavi di finale all'Atp 1000 di Montecarlo. Dopo aver battutto rispettivamente Alexander Zverev e Jiri Lehecka, Matteo Berrettini ... (ilmessaggero.it)