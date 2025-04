Esami copiati all’università prof delle superiori condannato ai lavori utili per aver suggerito le risposte su WhatsApp ai suoi ex studenti

Leggi su Open.online

di pubblicatà per un totale di 350 giorni per Luca Goggi, ilessoree attuale dirigente dell’istituto comprensivo di Prà (Genova) accusato divialead alcunidalla Facoltà di Economia dell’Università del capoluogo ligure. Oltre all’”aiutino” per superare gli, il docente era solito redigere intere tesi di laurea pronte da far discutere agli universitari, il tutto ovviamente dietro pagamento. Goggi dovrà anche versare 11 mila eurodi Genova. Messa alla prova pure per 23 universitari: per loro sono stati disposti 80 giorni didi pubblicatà, oltre a due mila euro ciascuno sempre da versare all’Ateneo per ogni esame o tesi ritenuti frutto del comportamento contestato aglie a Goggi.