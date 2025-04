Rai diffida il Comune di Sanremo

La partita per l'assegnazione delle prossime edizioni del Festival di Sanremo si fa sempre più delicata, così come il clima tra la Rai e il Comune della città ligure è sempre più teso. Pubblicato il bando per l'assegnazione della kermesse, la TV di Stato procede con la diffida.

La Rai – secondo Ansa – avrebbe diffidato il Comune di Sanremo dal concedere in licenza i marchi del Festival a beneficio di altre emittenti. L'azienda pubblica, fin dalla sentenza del Tar che ha dichiarato illegittima l'assegnazione diretta della kermesse, ha sempre rivendicato la "titolarità in capo a Rai del format televisivo", che dunque non potrebbe essere utilizzato da altre TV.

Qualora – spiega l'agenzia di stampa – l'operatore concorrente dovesse assicurarsi la gara e utilizzare un format sovrapponibile, nei suoi elementi essenziali, a quello da sempre trasmesso dalla Rai, "violerebbe i diritti d'autore di quest'ultima".

