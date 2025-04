Pasticcio del governo sul bonus assunzioni under 35 | decreto sbagliato marcia indietro e caos per le aziende

governo dà rassicurazioni, ma le imprese che a fine 2024 hanno assunto giovani under 35 sono ancora in ansia. Il decreto che dovrebbe garantire loro l'incentivo per i contratti attivati non è ancora stato pubblicato. Ancora peggio: era stato pubblicato a fine febbraio ma poi è stato ritirato e cancellato perché conteneva un Pasticcio: diceva che le assunzioni agevolabili erano solo quelle effettuate dopo la data del 31 gennaio 2025, cioè dopo l'autorizzazione dell'Unione europea. Da lì, il panico, e poi la marcia indietro che ha creato maggiore confusione. Ora il ministero del Lavoro garantisce che il nuovo decreto è in procinto di essere pubblicato e che saranno agevolati i contratti sottoscritti a partire da settembre 2024.Facciamo un passo indietro. Da dove nasce questo equivoco non da poco? Quest'anno gli incentivi per le assunzioni di giovani con meno di 35 anni di età sono due.

