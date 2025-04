Iltempo.it - "Bene Nordio su occupazioni abusive". Il giudizio di Confedilizia

“La definizione che il ministro della Giustizia Carloha dato delledi immobili rispondendo in Senato a un'interrogazione parlamentare, è molto appropriata: si tratta – ha detto Giorgio Spaziani Testa, presidente– di un fenomeno ‘doloroso'. Altrettanto condivisibile è il rammarico del Ministro sul lassismo con il quale nel corso degli anni questa pratica illecita è stata affrontata, un po' per l'inerzia della magistratura, un po' per una legislazione non adeguata. Pienamente d'accordo, infine, ci trova una terza affermazione del dottor: quella secondo la quale la parte più importante delle norme sullecontenute nel decreto sicurezza non è tanto l'aumento delle pene, quanto l'efficientamento delle procedure. A tal proposito, auspichiamo che la nuova procedura accelerata di reintegrazione nel possesso, che conferisce maggiori poteri alle forze di polizia, non sia limitata al caso in cui il reato riguardi "l'unica abitazione effettiva del denunciante' ma sia estesa a tutti gli immobili”.