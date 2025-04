Masters 1000 Monte-Carlo | Musetti c’è battuto uno scarico Berrettini

Leggi su Sportface.it

Lorenzoai quarti di finale deldi. Il carrarino vince il derby italiano contro Matteocon il punteggio di 6-3 6-3 in poco più di un’ora di gioco. Partita fortemente condizionata dai problemi fisici del tennista romano, che sin dall’inizio ha dimostrato una tenuta non adatta al tipo di match impostato dall’avversario. Sono ben 45 gli errori non forzati di, molto falloso soprattutto con il dritto dal lato destro, dove arrivava spesso in ritardo sulle variazioni di. Unnon spettacolare, ma molto solido e lucido nella gestione della partita. A volte troppo rinunciatario nello scambio, ma sempre seguendo un filo logico con l’obiettivo di muovere il più possibile unsulle game e costretto a chiamare il medical timeout nel secondo set a causa di un problema al piede destro, dettato principalmente dalla fatica generale accumulata nella battaglia di con Zverev.