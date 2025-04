Pronostico Verona-Genoa | tutti felici in questo modo

Verona-Genoa è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, Pronostico, diretta tv e streaming.Con il pareggio conquistato sul campo del Torino, il Verona ha piazzato il terzo risultato utile di fila in Serie A: una striscia che in Veneto non si vedeva da parecchio tempo e che, ovviamente, ha aggiustato e non di poco la classifica della squadra di Paolo Zanetti. Che adesso si trova in una situazione decisamente molto più tranquilla e che, contro il Genoa, si potrebbe anche accontentare.Pronostico Verona-Genoa: tutti felici in questo modo (Lapresse) – Ilveggente.itCerto, nessuno scende in campo per il pareggio, ma andando anche a vedere quella che è la classifica della squadra di Vieira, che si presenta a questo appuntamento consapevole dei propri mezzi e soprattutto dopo la bella vittoria contro l'Udinese in casa, possiamo tranquillamente affermare che, tutti, sarebbero decisamente contenti con un punto a testa per muovere la classifica.

