Mister Grosso gongola | Una vittoria importante

"Bravi a sbloccare la gara subito e bravi a costruire i presupposti del raddoppio, meno a non finalizzare. Loro hanno trovato il pareggio ma siamo stati efficaci nel non disunirci e abbiamo centrato unabella e". Se lo tiene ben stretto, Fabio, questo risultato che conferma il Sassuolo in testa alla classifica e ne conferma anche le qualità. Dopo il Frosinone, altro club con cui il tecnico neroverde ha avuto trascorsi messo sotto, ma si tratta di un dettaglio che resta tale e nulla aggiunge e nulla toglie a quanto il Sassuolo ha fatto per guadagnarsi unaarrivate non senza fatiche chedefinirà, nel dopogara, comunque attese. "Il Palermo è una squadra forte, ha un organicoe con grandi qualità: sapevamo – aggiunge– che ci avrebbe reso la vita difficile.