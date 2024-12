Lanazione.it - La Toscana in bocca. Ecco le nuove date. Iscrizioni aperte

Macchina organizzativa in movimento per l’ottava edizione per lainche apre ufficialmente le adesioni. L’appuntamento sarà dal 24 al 27 aprile 2025, alla Cattedrale ex Breda, dove torneranno protagonisti i migliori piatti della tradizione regionale, reinterpretati dai ristoratori locali. Con i suoi molteplici format – dai cooking show ai laboratori per bambini, dai percorsi di degustazione ai talk show, fino alla musica live – Lainha accolto migliaia di visitatori nella scorsa edizione, quella dell’atteso ritorno a Pistoia. Nell’ultima edizione sono state circa 20mila le portate servite, mentre 600 persone hanno parte ai percorsi esperenziali. E in tantissimi hanno partecipato agli incontri con gli chef-star Giorgione, Federico Fusca e Claudio Sadler. Ora l’evento, organizzato da Confcommercio e dal Consorzio turistico città di Pistoia, in collaborazione con Vetrinae con numerosi partner e sponsor, comincia a mettersi in moto.