Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 11 aprile 2025

e streaming su La7, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera,11, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per lesuglie i servizi sulla. Cosa offrirà la nuovadi11? Quali saranno gliche saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.Torna in studio l’attore Lorenzo Gioielli con un suo monologo, mentre non mancherà l’esibizione di Andrea Pennacchi. Spazio alla musica con il chitarrista e compositore polacco Marcin e la rapper afro-italiana italiana Lina Simons. Per il reportagesettimana Diego Bianchi ha seguito la manifestazione a Roma indetta dal M5S contro il riarmo.