Foodlab, dai mari del Nord alla 'food valley' parmense. L'ultima scommessa? Fumara

Tutto cominciò da un forno in mattoni costruito artigianalmente nel giardino di un piccolo ristorante di provincia. Un fornetto che negli anni ha partorito una realtà dai grandi numeri.– azienda della food valleyspecializzata nell'importazione, lavorazione e affumicatura di salmone proveniente daidel– vanta un bilancio da 53 milioni di euro, impiega 140 persone, che salgono a 250 nei periodi di massima attività, e gestisce 5mila tonnellate di materie prime all’anno. Gianpaolo Ghilardotti, palato da chef e animo da imprenditore, è al timone dell’impresa leader del settore in Italia, assieme ai fratelli Francesco ed Elisabetta. "Nel ‘92 da giovane chef approdai in Francia nelle cucine di George Blanc tre stelle Michelin – racconta – fu li che vidi per la prima volta affumicare il salmone artigianalmente.