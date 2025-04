Ondata di vendite sui titoli di Stato statunitensi Il rendimento del decennale sfiora il 46%

Ilfattoquotidiano.it - Ondata di vendite sui titoli di Stato statunitensi. Il rendimento del decennale sfiora il 4,6%

diUsa ancora sotto forte pressione. Ildelhato il 4,6% con un incremento di 14 punti base. Un trentennale paga quasi il 5%. Nell’ultimo mese i rendimenti sono saliti di 28 punti base, ossia un aggiunta di 0,28%. La settima che si chiude si annuncia così come la peggiore dal 2019. L’aumento delsignifica, in realtà, che il valore del titolo sta scendendo e ciò accade perché lesono più degli acquisti. Ilè infatti fisso in cifra assoluta ma viene espresso come percentuale del valore del titolo.Tradizionalmente asset ultra sicuri, con un rischio di mancato rimborso pressoché nullo, idiUsa sono il basamento su cui è costruito il sistema finanziario. La vastità del mercato fa si che, in teoria, ci sia sempre qualcuno pronto a comprare se qualcun altro vende, senza che ciò influisca eccessivamente sui prezzi.